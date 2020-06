Quando Bob Dylan suonò in concerto una cover di Bruce Springsteen

Come la maggior parte dei musicisti, Bruce Springsteen è un grande fan di Bob Dylan. Il Boss ha proposto spesso in concerto cover del cantautore di Duluth (sessantacinque volte, stando alle statistiche di setlist.fm), giusto per citarne qualcuna: “It’s All Over Now Baby Blue”, "Highway 61 Revisited" e "I Want You". Dylan da parte sua, dal vivo, ha suonato una sola volta una canzone di Springsteen: “Dancing in the Dark”.

L'unica volta che si può affermare, Dylan sings Springsteen, andò in scena il 12 gennaio 1990 al Toad’s Place di New Haven, una venue con una capienza di settecento posti nella cittadina adagiata sulle coste del Connecticut. Il live doveva servire all'autore di “Like a Rolling Stone” per perfezionare il tour che avrebbe portato, di lì a poco, in Sudamerica. Comunque sia, quel primo concerto di Bob Dylan degli anni Novanta fu, a suo modo, memorabile.

Lo spettacolo infatti venne suddiviso da Bob Dylan in quattro parti per un totale di (addirittura) cinquanta brani, trenta dei quali cover. “Dancing in the Dark” venne proposta sul finire del terzo set e, ad onor del vero, non fu una di quelle interpretazioni che fanno gridare al miracolo, tutt'altro. Però, è pur sempre l'unica volta in cui Dylan ha cantato una canzone di Bruce Springsteen. Evento, ad oggi, più unico che raro.

Setlist:

Set 1:

Walk a Mile in My Shoes (cover di Joe South)

One More Cup of Coffee (Valley Below)

Rainy Day Women #12 & 35

Trouble No More (cover di Muddy Waters)

Been All Around This World (traditional)

Political World

Where Teardrops Fall

Tears of Rage (cover della Band)

I Dreamed I Saw St. Augustine

It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry

Everybody's Movin' (cover di Glen Glenn)

Set 2:

Watching the River Flow

What Was It You Wanted

Oh Babe, It Ain't No Lie (cover di Elizabeth Cotten)

Lenny Bruce

I Believe in You

Man of Peace

Across the Borderline (cover di Ry Cooder)

Leopard-Skin Pill-Box Hat

All Along the Watchtower

Set 3:

Tight Connection to My Heart (Has Anybody Seen My Love)

Political World

What Good Am I?

Wiggle Wiggle

Stuck Inside of Mobile With the Memphis Blues Again

Paid the Price (cover di Moon Martin)

Help Me Make It Through the Night (cover di Kris Kristofferson)

Man in the Long Black Coat

Congratulations (cover dei Traveling Wilburys)

Dancing in the Dark (cover di Bruce Springsteen)

(I Heard That) Lonesome Whistle (cover di Hank Williams)

Confidential (cover di Sonny Knight)

In the Garden

Everything Is Broken



Set 4:

So Long, Good Luck and Goodbye (cover di Weldon Rogers)

Where Teardrops Fall

Political World

Peggy-O (traditional)

I'll Remember You

Key to the Highway (cover di Charles Segar)

Joey

Lay Lady Lay

I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met)

When Did You Leave Heaven? (cover di Jimmy Scott)

Maggie's Farm

Been All Around This World (traditional)

In the Pines (traditional)

Highway 61 Revisited

Precious Memories (cover di John Wright)

Like a Rolling Stone