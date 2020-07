Corey Taylor rivela qual è la sua canzone preferita degli Slipknot

In un articolo pubblicato sul sito del Knotfest in occasione del ventunesimo anniversario dell’uscita dell’eponimo album di debutto della formazione di Des Moines del 1999, “Slipknot”, Corey Taylor ha svelato qual è la sua canzone preferita degli Slipknot.

Il frontman degli Stone Sour e della band di “Iowa” ha raccontato:

“La mia preferita in assoluto è ‘Scissors’. Ad oggi è la mia canzone degli Slipknot preferita. Mi piace perché ogni volta che l’abbiamo suonata, tutta la seconda metà era improvvisata”.

Corey Taylor ha, inoltre, spiegato di aver avuto “qualche difficoltà a godersi i nostri concerti per molto tempo” dopo che gli Slipknot hanno smesso di proporre dal vivo il brano incluso nel loro primo lavoro discografico. Stando a quanto riporta l'archivio di setlist.fm, l’ultima volta che Shawn Crahan e soci hanno proposto dal vivo “Scissors” è stato durante il concerto andato in scena il 13 agosto 2000 a Phoenix, Arizona.

Recentemente la voce degli Slipknot - band che lo scorso 11 febbraio, di scena al Forum di Assago (Milano), ha presentato dal vivo anche in Italia il suo più recente album, “We Are Not Your Kind” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato nell’agosto 2019 - ha svelato di aver finito di lavorare sul suo primo lavoro discografico solista. Corey Taylor, ospite delle serie YouTube We Are Hear, ha spiegato nel dettaglio i musicisti che lo stanno affiancando nel suo progetto e ha dichiarato: “È davvero finito. Siamo entrati in studio e abbiamo registrato 25 canzoni in due settimane e mezzo”.