Vasco Rossi, stasera su Rai1 lo speciale su Modena Park

Come annunciato da Rockol nei giorni scorsi, andrà in onda questa sera, 1° luglio, su Rai1 lo speciale dedicato a Modena Park, il maxi concerto, record mondiale per numero di spettatori paganti, che Vasco Rossi ha messo in scena il 1° luglio 2017 a Modena per festeggiare i quarant’anni di carriera, davanti a oltre 220mila persone: "Vasco La Tempesta perfetta" andrà in onda alle 20.35, dopo essere già stato anticipato con alcune anteprime nel corso delle passate edizioni del Tg1.

“In questo momento sospeso, dopo una tremenda pandemia che ha messo in discussione tutte le nostre certezze, rivivere un evento assoluto, come la tempesta perfetta di Modena Park, ci fa sperare che quello che verrà sarà un mondo migliore”, ha commentato Giorgio Verdelli, che ha curato lo speciale, diretto da Pepsy Romanoff.

Nello speciale che celebra il terzo anniversario dell’evento sarà presente anche un’intervista inedita al rocker di Zocca registrata a Rimini il mese scorso, sempre per la regia di Pepsy Romanoff, già dietro la cinepresa di “Vasco Modena Park - Il film” uscito nei cinema nel dicembre 2017, ma anche di "Vasco NonStop Live 018+019", approdato nelle sale cinematografiche nel dicembre 2019. Saranno ospiti del programma, con la voce narrante dell’attore co-protagonista del video “Un mondo migliore” Vinicio Marchioni, Luca Zingaretti, Anna Foglietta, Laura Pausini, Stefano Massini, Francesco Montanari, Elena Sofia Ricci, Stefano Fresi e Isabella Ferrari.

Il live del rocker emiliano al parco Enzo Ferrari di Imola è testimoniato anche dall’album dal vivo “Vasco Live Modena Park” - qui la nostra recensione -, disponibile nelle tre versioni da 3 CD e 2 DVD, cofanetto con 5 LP e super deluxe con 3 CD, 2 DVD, Blu-Ray, 45 giri, libro di foto e poster. Il concerto si è aperto con “Colpa d’Alfredo” e si è chiuso con “Albachiara”. Sul palco il Blasco era accompagnato da Stef Burns, Claudio Golinelli, Andrea Innesto, Matt Laug, Clara Moroni, Frank Nemola, Vince Pastano, Alberto Rocchetti e dagli ospiti Andrea Braido, Gaetano Curreri e Maurizio Solieri.