Concerti, Max Pezzali e Salmo: le nuove date a San Siro per il 2021

Max Pezzali ha annunciato le nuove date allo stadio di San Siro di Milano, fissate in sostituzione di quelle previste per il 10 (sold out) e l'11 luglio 2020.

Le nuove date sono 9 luglio 2021 (sold out) e 10 luglio 2021.

E' stata riprogrammata anche a data zero, originariamente prevista allo Stadio Comunale di Bibione (Venezia) per il 2 luglio 2020 ed ora fissata per il 26 giugno 2021.

I biglietti acquistati per le date del 2020 restano validi per le rispettive date riprogrammate nel 2021



Anche la data di Salmo allo stadio San Siro di Milano, originariamente prevista per il 14 giugno 2020, è riprogrammata per lunedì 12 luglio 2021. Sarà preceduta dalla data zero, fissata per sabato 3 luglio 2021 allo Stadio Comunale di Bibione (Venezia); la data zero del 2020 era fissata nello stesso luogo per il 9 giugno scorso.

I biglietti acquistati per le date del 2020 restano validi per le rispettive date riprogrammate nel 2021.