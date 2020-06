Lady Gaga si propone come mentore di Billie Eilish

Miss Germanotta ha recentemente rivelato di aver offerto a Billie Eilish il suo aiuto, proponendosi come mentore della giovane popstar californiana, dopo aver scoperto che la voce di “Bad guy” non ha una persona di fiducia stabile e di sesso femminile su cui poter contare all’interno dell'industria musicale.

Lady Gaga, raccontando a Apple Music di aver inviato dei fiori alla Eilish con un biglietto dopo la cerimonia dei Grammy Awards 2020 - che lo scorso mese di gennaio ha visto la cantante californiana conquistare quattro dei premi più importanti della “music's biggest night” e altri tre nelle categorie secondarie - ha narrato: “Billie ha vinto un sacco di premi così ho pensato: ‘Mandiamole dei fiori’. Le ho scritto un biglietto. Per me, è terapeutico perché mi ha fatto soffrire non averlo ricevuto. Sarò così io per qualcun altro”.

La voce di “Bad romance” ha poi spiegato:

“Ho avuto momenti difficili con donne più grandi, per quanto riguarda avere un mentore femminile. Oltre a Celine Dion e Carole King, è stato difficile avere qualcuno che mi mostrasse la strada. Quindi spero davvero che le giovani artiste - o giovani artisti, di qualsiasi identità di genere o identità sessuale - sappiano che sto facendo il tifo per loro”.

Al momento non è dato sapere se Billie Eilish abbia accettato la proposta di Lady Gaga, la quale ha recentemente spiegato che è stato Elton John a guidarla all’interno dell’industria musicale. A margine di una chiacchierata con Zane Lowe, lo scorso mese di maggio ai microfoni di Apple Music Gaga - oltre a raccontare il suo ultimo album, “Chromatica” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato lo scorso 29 maggio - sul musicista di Pinner ha detto: “È stato il mio mentore per molto tempo”. Aveva poi aggiunto: “Lui mi ha sempre sfidato a tenere la testa fuori dall'acqua e qualcosa che ho sempre apprezzato è che lui sa quando sono giù. Lui lo sa. E lo sa perché mi nascondo, perché non voglio che nessuno mi veda quando sono così”.