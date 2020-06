Adele, il nuovo album non uscirà a settembre

Durante una festa di un’amica alla quale la diva pop britannica ha partecipato lo scorso mese di febbraio, Adele ha annunciato che l’ideale seguito di “25” - il disco uscito nel novembre del 2015 - sarebbe stato pubblicato a settembre. Per ascoltare un nuovo album di inediti della voce di “Someone like you”, però, si dovrà attendere ancora un po’ perché, come ha dichiarato il manager della cantautrice, il nuovo disco non arriverà sui mercati dopo l’estate.

A margine di un’intervista rilasciata per MusicWeek, Jonathan Dickins - che lo scorso gennaio aveva confermato che nel 2020 avrebbe visto la luce il quarto album della cantautrice inglese - ha affermato che il disco di Adele non sarà pubblicato nel periodo annunciato lo scorso febbraio dalla cantante a causa della pandemia de Covid-19. Il manager della cantautrice ha detto: “Non uscirà a settembre, sarà pronto quando sarà pronto”. E ha aggiunto:

“Siamo tutti nella stessa barca, sei impegnato a fare delle cose e poi all'improvviso, il mondo si ferma. [L’album] uscirà quando sarà pronto. Non posso ancora fissare una data. Abbiamo la musica, ma stiamo ancora lavorando”.

Recentemente Adele ha raccontato di non aver più le energie per andare al festival di Glastonbury, anche se alcuni dei migliori ricordi della cantante sono legati alla manifestazione. Nel 2016, infatti, la voce di “Rolling in the deep” si è esibita in qualità di headliner del festival e - secondo quanto raccontato da Adele - rimane uno dei momenti clou della carriera della cantautrice.