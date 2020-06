Aloe Blacc canta "My way" per Rockol

Torba Egbert Nathaniel Dawkins, dieci anni dopo la hit I need a dollar": Aloe Blacc pubblicherà "All Love Everything", il nuovo album, prodotto da Jonas Jeberg (in passato già al lavoro con, tra gli altri, Panic! At The Disco e Selena Gomez). Venerdì scorso è uscito il singolo "My Way", e il cantante californiano l'ha inciso in questa versione per Rockol

Riguardo la sua nuova fatica in studio, l'artista californiano - classe 1979, nato a Los Angeles da genitori panamensi e laureatosi nel 2001 alla University of Southern California - ha raccontato: