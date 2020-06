Maurizio Chi, il nuovo singolo è "Scivolare via"

Esce oggi, venerdì 19 giugno, "Scivolare via", il nuovo singolo di Maurizio Chi.

Dopo le pubblicazioni nelle scorse settimane dei singoli "Niente di più" e "Da grandi",

il cantautore italiano, che attualmente vive e produce la sua musica da Sydney, in Australia, propone una nuova canzone per l'estate italiana.

Maurizio Chi:



"In amore siamo recidivi e bisogna capire quando è il momento di... scivolare via da una relazione tossica e cercare di vedere nella possibilità del cambiamento la propria felicità. Io scrivo che è la paura che ci rende grandi, e lo penso davvero, l'ho sperimentato in prima persona. Questo lockdown credo abbia accentuato i problemi di molte coppie che spesso con la scusa della vita frenetica del nostro tempo hanno trascurato le loro fragilità. Spero abbiamo imparato tutti da questo momento drammatico ad osservarci, e la mia canzone esorta a trovare il coraggio per uscire da finte comfort zone".