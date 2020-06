Concerti 2020, Wolfmother: posticipata la data italiana al 2021

Il prossimo 27 agosto i rocker australiani che rispondono al nome di Wolfmother, supportati dagli Hardcore Superstar, avrebbero dovuto esibirsi in Piazza Duomo a Prato. Però, “a seguito della situazione creatasi con la diffusione del Coronavirus” - come si legge nel comunicato stampa di Vertigo - il concerto è posticipato al 2021. I Wolfmother e gli Hardcore Superstar saranno in concerto in Italia il 26 agosto 2021, presso lo stesso luogo precedentemente annunciato.

Informa sempre Vertigo che “ i biglietti acquistati rimarranno validi per la nuova data del 2021”.