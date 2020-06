Bruce Springsteen a Trump: ‘Metti quella fottuta mascherina’

“Con più di 100.000 americani morti negli ultimi mesi e la risposta vuota e vergognosa dei nostri leader, sono semplicemente incazzato”, ha detto il Boss all’inizio del nuovo appuntamento della trasmissione radiofonica di Bruce Springsteen, a margine del quale ha rivolto un pensiero all’America colpita dal Coronavirus e alle vittime della pandemia. Il rocker del New Jersey, in collegamento direttamente dalla sua abitazione con la E Street Radio, il canale tematico della piattaforma Sirius XM, per il sesto episodio di “Bruce Springsteen: From his home to yours”, ha aggiunto: “Quelle vite meritano di meglio che essere semplicemente scomode statistiche per gli sforzi di rielezione del nostro presidente. È una vergogna nazionale”.

Prima di presentare il brano “Disease of Conceit” di Bob Dylan, incluso nella nuova playlist del Boss, Springsteen ha rivolto la sua attenzione a Donald Trump e ha detto: “Con tutto il rispetto, sir, mostra un po’ di considerazione e attenzione per i tuoi connazionali e il tuo Paese. Indossa quella cazzo di mascherina". Ha poi aggiunto: “ Questo è Bob Dylan con ‘Disease of Conceit’”.

Oltre alla canzone del cantautore di Duluth - artista che, insieme allo stesso Springsteen, è stato presentato in ogni appuntamento della trasmissione radiofonica andato in onda finora - la nuova selezione musicale del rocker statunitense include “Dream baby dream” dello stesso Bruce Springsteen e brani di altri artisti come, tra gli altri, “When God made me” di Neil Young, “What’s going on” di Marvin Gaye e “The man comes around” di Johnny Cash.

Ecco la playlist: