Jovanotti: 'Il Brunello è patrimonio dell'umanità'

“Il Brunello è patrimonio dell’umanità! Sangiovese Forever”: queste le parole con le quali Jovanotti ha risposto - via social - ai saluti rivoltigli dal Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, che, sulla propria pagina Facebook ufficiale, ha celebrato il passaggio di Lorenzo Cherubini in Val d'Orcia, teatro della sua ultima escursione ciclistica.

Il post del Consorzio ha fatto seguito a un primo post dell'artista, che sul proprio account Instagram aveva aggiornato i propri fan circa i dettagli della sua visita:

A post shared by lorenzojova (@lorenzojova) on Jun 12, 2020 at 9:26am PDT

View this post on Instagram

Jovanotti, a corredo della fotografia che lo ritrae davanti all’Abbazia di Sant’Antimo, ha scritto:

"Ieri sera ho guardato il meteo ho visto che la pioggia oggi sarebbe stata in pausa e stamattina presto sono andato in bici fino all’Abbazia di Sant’Antimo che è dopo Montalcino. Fino a qualche anno fa c’erano dei monaci che cantavano il gregoriano tutti i giorni a diverse ore, era molto forte soprattutto al mattino presto, adesso se ne sono andati e apre solo la domenica e per le feste. È comunque un luogo da vedere, e si attraversa la Val D’Orcia, che è tanta roba. Ho fatto 160 km con 2400m di dislivello, un gran bel giro in solitaria (...)"