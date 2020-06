Giulio Casale, il nuovo album live è "bootleg #3". Tracklist

"bootleg #3” è il nuovo album dal vivo di Giulio Casale, il primo della carriera solista per l’ex voce degli Estra. Il disco uscirà il prossimo 3 luglio in tutti gli store digitali, mentre una versione CD in edizione limitata è già in vendita esclusivamente sul sito giuliocasale.com (anteprima di 100 copie autografate) e lo sarà successivamente su vrec.it

Nel disco del cantante e attore trevigiano vivono tre anime diverse: l’ultimo album di inediti “Inexorable” uscito l’anno scorso in cd e vinile, lo spettacolo “Le notti bianche” da cui è estratta la rivisitazione di “Cosa sono le nuvole” di Modugno/Pasolini, e lo spettacolo “Frammenti di un discorso poetico”, una suite jazzata di musiche e parole insieme a Nicola Alesini. Da quest’ultimo spettacolo, andato in scena una sola volta, sono estratti i brani “The Golden Way” (di David Sylvian), “Incubo numero zero” (di Claudio Lolli), e “Le città invisibili” recitato dal libro di Italo Calvino.

Quattro le location delle registrazioni: il Teatro Vittoria di Roma, il Biko Club di Milano, l’ Hard Rock Cafe di Firenze ed il Panic Jazz Club di Marostica (VI).

Giulio Casale:

"In questi mesi di apparente silenzio abbiamo riordinato archivi nei quali c’è tutto e non abbiamo niente: rinvenute memorie, sorrisi, ciglia aggrottate poche. Emerge prepotente un filo inatteso e frammentato, che abbiamo provato a riannodare. Ci siamo ritrovati con quasi un’ora di musica con una dignità e un senso, registrata dal vivo nel corso dell’ultimo anno. Le abbiamo dato un nome: "bootleg #3". Un disco pirata. Contiene brani dell'Inexorable Trio, con Alessandro Grazian ed Emanuele Alosi, altri dall'unico concerto con Nicola Alesini, qualcosa dal palco de "Le notti bianche”, un’incursione solista-punk che sta in piedi per miracolo – ma erano Giorni Storici, sappiamo."

Tracklist:

1.cosa sono le nuvole;

2. tutto cadeva;

3. sono corpo;

4. incubo numero zero;

5. apritemi;

6. un minuto;

7. ammirarti infinita;

8. un giorno storico;

9. soltanto un video;

10. the golden way;

11. le città invisibili;

12. resto io.