Bettye Lavette: ascolta la cover di "Strange Fruit" di Billie Holiday

Il prossimo 28 agosto la 74enne cantante soul Bettye LaVette pubblicherà l'album di cover “Blackbirds”, che conterrà brani di alcune leggende della musica nera, tra le altre, Dinah Washington, Nina Simone, Nancy Wilson, Della Reese, Ruth Brown. Il disco è anticipato dalla pubblicazione di "Strange Fruit", il potente inno contro il linciaggio dei neri reso popolare da Billie Holiday a partire dal 1939.

In un comunicato dice Bettye:

"È davvero orribile che quasi 80 anni dopo, dai tempi di Billie e ora i miei 74 anni, il significato di questa canzone è ancora valido. Potrebbero non esserci più uomini e donne appesi agli alberi, ma queste esecuzioni pubbliche sono ora in video e sembra che lo stiano facendo per sport. Spero che la canzone ci ricordi che ne abbiamo abbastanza e sostengo il movimento Black Lives Matter."