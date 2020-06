Paul McCartney: 'Ecco cosa vorrei per il mio compleanno'

Il prossimo 18 giugno, esattamente tra una settimana, Paul McCartney spegnerà 78 candeline sulla torta. L'ex Beatle si è portato in anticipo e ha già chiesto ai suoi fan ciò che vorrebbe come regalo per la sua festa di compleanno. Lo ha fatto con un lungo post pubblicato sul sito di PETA, organizzazione no-profit a sostegno dei diritti degli animali. Niente di complesso. Il cantautore, che è vegetariano dal 1975, si è semplicemente limitato a suggerire ai fan di (ri)guardare un video girato qualche anno fa proprio per PETA, "Glass walls": "Lo abbiamo intitolato così perché se i macelli avessero pareti di vetro, chi sarebbe disposto a mangiare carne?". Nel video, realizzato dieci anni fa per il sito dell'organizzazione, che conta oltre 20 milioni di visualizzazioni, prova a sensibilizzare il pubblico sulle sofferenze che provano gli animali prima di essere macellati. "Tutto ciò che ho sempre desiderato per il mio compleanno è la pace sulla Terra, anche per gli animali. Che tu sia preoccupato per le malattie che si generano nei macelli, per gli animali che soffrono in modo terribile o per l'impatto catastrofico dell'industria della carne sul nostro ambiente, ti prego di guardare questo breve video e condividerlo con i tuoi amici", dice McCartney.

