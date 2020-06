Il durissimo comunicato della star del rap Stormzy sul razzismo nel Regno Unito

Lo scorso anno è stato il primo artista nero britannico ad esibirsi da headliner sul palco di Glastonbury, tra i festival di musica dal vivo più seguiti in Europa. E con i suoi pezzi è diventato un punto di riferimento della black music di oltremanica. Stormzy non poteva restare in silenzio di fronte alle manifestazioni che nelle principali città degli Stati Uniti hanno visto migliaia di persone scendere in strada per chiedere giustizia per George Floyd e protestare contro il razzismo. Il rapper ha voluto dire la sua sul tema pubblicando un lungo comunicato stampa tramite la sua etichetta Mery Records, parlando dell'esperienza della comunità nera britannica.

Stormzy, che ha fatto sapere di aver donato 10 milioni di sterline a organizzazioni, enti di beneficenza e movimenti impegnati nella lotta alla disuguaglianza razziale, alla riforma della giustizia e all'emancipazione dei neri nel Regno Unito, ha scritto: