La storia di "Shadows In The Night" di Bob Dylan

Bob Dylan pubblica il suo trentaseiesimo album in studio nel 2015. Shadows In The Night è composto essenzialmente da cover, dieci ballate registrate da Frank Sinatra tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio dei Sessanta.

Il disco viene inciso nel 2014 presso i Capitol Studios, gli stessi utilizzati anni prima da The Voice.

L'album si apre con un brano di Sinatra, I'm a Fool to Want You, seguito da standard jazz come The Night We Called It a Day e l'immancabile Autumn Leaves, oltre a classici del pop americano quali Full Moon and Empty Arms, Where Are You? e That Lucky Old Sun.

