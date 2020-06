Village People: 'Trump smetta di usare 'Y.M.C.A.' e 'Macho Man''

A differenza di quelle che, in passato, hanno visto per coprotagonisti Bruce Springsteen, Neil Young, e altri artisti che non volevano associare le proprie canzoni al presidente in carica degli Stati Uniti, questa non è una polemica - per così - dire ideologica, almeno non a priori: Victor Willis, il "poliziotto" e oggi titolare unico della gloriosa sigla dei Village People, in passato non aveva alcun problema nel vedere (e sentire) Donald Trump utilizzare le canzoni del suo gruppo per musicare le proprie apparizioni pubbliche. "Finché non sia usata per un endorsement specifico, l'uso che il presidente fa della nostra musica è perfettamente legale", spiegò a suo tempo l'artista in un post sulla propria pagina Facebook ufficiale: "Come milioni di fan dei Village People in tutto il mondo, il presidente e i suoi sostenitori hanno mostrato vero apprezzamento per la nostra musica, che è inclusiva: non c'è dubbio che chiunque abbia il diritto di ballare sulle note di 'YMCA', indipendentemente dalla propria appartenenza politica".



Il cantante ha però cambiato idea dopo che Trump, la scorsa settimana, ha ipotizzato l'intervento dell'esercito - poi smentito degli stessi vertici dell'apparato militare statunitense - per contrastare i disordini scoppiati dopo l'assassinio di George Floyd.

"Se Trump ordina all'esercito americano di sparare sui suoi cittadini su suolo americano, gli americani si ribelleranno in massa fuori dalla Casa Bianca", ha scritto Willis: "Il presidente potrebbe essere costretto a lasciare il suo incarico ancora prima delle elezioni. Non lo faccia, signor Presidente! E le chiedo di non usare più la mia musica ai suoi comizi, specialmente 'Y.M.C.A.' e 'Macho Man'. Mi scusi, ma non posso fare altrimenti".