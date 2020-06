Addio a Bonnie Pointer, la cantante aveva 69 anni

E' morta questa mattina all'età di 69 anni Patricia Eva 'Bonnie' Pointer delle Pointer Sisters. La sorella, Anita, ha dichiarato a TMZ:

"È con grande tristezza che devo annunciare ai fan delle Pointer Sisters che mia sorella Bonnie è morta questa mattina. La nostra famiglia è devastata, a nome dei miei fratelli io e l'intero famiglia Pointer, in questo momento chiediamo le vostre preghiere.”

Bonnie era una delle Pointer Sisters, lasciò il gruppo a metà degli anni Settanta per perseguire una carriera da solista di successo. È forse meglio conosciuta per la sua cover di "Heaven Must Have Send You". Con le Pointer Sisters, ha vinto un Grammy Award come miglior cantante di un duo o di un gruppo nella categoria country, per il loro successo "Fairytale".

