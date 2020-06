Tommy Lee (Motley Crue), ascolta due nuovi singoli dal suo prossimo album solista

Il batterista dei Motley Crue ha annunciato l’uscita del suo nuovo album solista, “Andro”, che arriverà sui mercati il prossimo 16 ottobre. La nuova prova sulla lunga distanza di Tommy Lee è anticipata da due brani, “Knock me down” con Killvein e “Tops” Push Push, disponibili entrambi da oggi - 5 giugno.

Oltre a quelle con Killvein e la rapper sudafricana, il prossimo disco dell’addetto ai tamburi della band “Too fast for love” presenterà alcune collaborazioni con diversi artisti come, tra gli altri, Lukas Rossi - per la cover di “When you were mine” di Prince -, Josh Todd dei Buckcherry, Brooke Candy e Mickey Avalon.

I due brani di Tommy Lee che anticipano “Andro” sono entrambi accompagnati dai video diretti da Fred Durst dei Limp Bizkit.

