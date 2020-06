I concerti di "Vinyl": Joe Cocker @ Waldbühne, Berlino, 1997

Nell'attesa di una ripresa degli eventi live, continuiamo il nostro viaggio attraverso i concerti storici in video.

Per il capitolo numero 28, abbiamo scelto lo show di Joe Cocker del 1997, nella suggestiva cornice del Waldbühne (letteralmente "palco della foresta"), l'anfiteatro di Berlino costruito fra il 1934 e il 1936, ispirato al teatro greco.

L'artista britannico nel 1997 è reduce dalla pubblicazione di Organic (1996), un album composto principalmente da cover, con Don Was alla produzione. Prendono parte alle registrazioni del disco anche leggende della musica come Jim Keltner, Billy Preston, Chris Stainton, Dean Parks e Randy Newman.

Diversi brani di Organic vengono portati sul palco del Waldbühne di Berlino, tra cui Into The Mystic di Van Morrison, You Are So Beautiful di Billy Preston e Don't Let Me Be Misunderstood (scritto originariamente nel 1964 per Nina Simone e poi ripreso dagli Animals nel 1965 e, in versione disco, dai Santa Esmeralda nel 1977).

