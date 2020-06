DPCM SQUAD, il primo singolo della superband di Max Pezzali e Lo Stato Sociale. Con Eugenio in via di Gioia, Emis Killa, J-Ax e…

Date il benvenuto alla superband DPCM SQUAD nata da un’idea del frontman de Lo Stato Sociale Lodo Guenzi e di Max Pezzali, che hanno poi coinvolto nel progetto anche gli Eugenio in via di Gioia, Emis Killa, i Piguini Tattici Nucleari, Cimini, i Fast Animals and Slow Kids, Marco Giallini, J-Ax, Jake La Furia, La Pina, Pierluigi Pardo, i Pinguini Tattici Nucleari e Nicola Savino. L’idea è nata per sostenere i professionisti del mondo dello spettacolo nel difficile periodo che ruota intorno alla pandemia da Coronavirus e il primo singolo del progetto, “Una canzone come gli 883”, uscirà tra due giorni, venerdì 5 giugno, con la produzione di Boss Doms, noto ai più per il suo lavoro con Achille Lauro. La canzone è stata scritta da Lo Stato Sociale e affidata al già cantante degli 883: tutti i proventi del brano andranno in beneficenza a sostegno dell’iniziativa di Spotify COVID–19 Sosteniamo la musica. I disegni che ritraggono i DPCM SQUAD sono stati realizzati da Roberto Recchioni, mentre la cover di “Una canzone come gli 883” è di Paolo "Ottokin" Campana.

In attesa che arrivi il 5 giugno, “Una canzone come gli 883” è stata presentata per la prima volta ieri in anteprima nel corso del programma EPCC LIVE su Sky Uno con una performance di Max Pezzali e Lodo Guenzi insieme ad Alessandro Cattelan al Museo del Novecento di Milano.

“Da tempo avrei voluto fare una canzone con lo Stato Sociale perché semplicemente li adoro; appena sono riuscito a comunicarglielo, Lodo in sole 24 ore aveva scritto questo pezzo”, ha raccontato Max Pezzali a proposito del progetto e di “Una canzone come gli 883”, proseguendo: