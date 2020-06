B.B. King, stasera in tv il film ‘The life of Riley’

Il film biografico del 2012 dal titolo “B.B. King: The Life of Riley”, dedicato al leggendario bluesman, andrà in onda questa sera 2 giugno su Rai5 alle ore 22.30.

La pellicola, diretta e prodotta da Jon Brewer, ripercorre la vita di B.B. King e, oltre a vedere la star di Hollywood Morgan Freeman nella parte del narratore, include contributi di Eric Clapton, Bono, Peter Green, Slash, Mick Jagger, Keith Richards, Ringo Starr, Carlos Santana, John Mayer e molti altri.

Per la realizzazione del lungometraggio, durata oltre due anni, Brewer - sempre affiancato da B.B. King, scomparso il 14 maggio 2015, dopo l’uscita del film - ha raccolto documenti e materiale per narrare l'arco temporale compreso tra le umili origini dell'artista (in gioventù impiegato nella raccolta del cotone nelle piantagioni del Mississippi) al successo mondiale, raggiunto tra gli anni Cinquanta e Sessanta.