Ghali annuncia un concerto drive-in in Germania

Il rapper milanese di origini tunisine, attraverso un post pubblicato su Instagram ieri 31 maggio, ha annunciato che il prossimo 26 giugno terrà un concerto in Germania con la modalità del drive-in. Ghali presenterà dal vivo, nella sua interezza, il suo ultimo album, “DNA” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato lo scorso 21, durante lo show in programma al Drive & Park Autokino di Düsseldorf e si esibirà davanti ai fan che assisteranno allo show seduti nella propria automobile.

“Sono lieto di annunciarvi il mio primo concerto del 2020, un concerto drive-in in Germania”, ha scritto Ghali Amdouni sui social. “Non vedo l’ora di suonare tutto l’album DNA dal vivo.”

I biglietti per assistere al concerto di Ghali - che andrà in scena seconde le modalità della soluzione nata per conciliare le norme di distanziamento sociale imposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Coronavirus agli eventi musicali dal vivo - sono in vendita a questo indirizzo e costano 99 euro, consentendo l’accesso a una vettura che potrà ospitare un massimo di cinque persone appartenente a un massimo di due nuclei familiari. Il titolo di ingresso da 150 euro, oltre a consentire l’accesso all’evento a un automobile con cinque passeggeri, comprenderà un meet & greet con l’artista. Il pubblico potrà ascoltare il live di Ghali dalla propria autoradio, sintonizzandosi sulla frequenza 92,6 FM.