Le brevi di oggi, 30 maggio: Punkreas, Ska-P, Rosalia, Travis Scott

Dopo “Highest in the Room”, Rosalia e Travis Scott di nuovo insieme per il nuovo singolo “TKN”. Ha dichiarato la cantante spagnola sulla nuova canzone e sulla collaborazione con Travis Scott:

“Travis è un artista che ammiro molto dall'inizio della sua carriera e non riesco a immaginarne uno migliore con cui collaborare per questa canzone. Sento che adesso è il momento giusto per pubblicare questo brano, dopo tanti mesi trascorsi in casa, in cui non siamo stati liberi e non abbiamo avuto la possibilità di stare con le persone che amiamo. Spero che "TKN" trasmetta energia, faccia ballare e possa dare forza nei momenti difficili”.

E' stato pubblicato il video dei Punkreas della versione della loro vecchia hit “Aca’ Toro” insieme agli Ska-P incluso nella raccolta “XXX – 1989-2019: The Best” (leggi qui la nostra recensione), pubblicata lo scorso 29 novembre. Ecco cosa dicono i Punkreas del video:

“Il Toro è da sempre simbolo di forza invincibile, di sacrificio e di altruismo. Aca toro è da sempre il nostro inno di protesta contro la barbarica tradizione della corrida che rimane tristemente il simbolo della sopraffazione dell’uomo sull’animale. Dopo vent’anni dalla creazione dei personaggi del video di “Voglio Armarmi”, Davide Toffolo (frontman dei 3 Allegri Ragazzi Morti) e Paulonia Zumo tornano a dare vita ad una nuova avventura dei nostri amati Punkreas in versione cartoons. Ma questa volta non saranno soli, nuovi amici entrano a fare parte della gang, sono gli Ska-P, padrini dello ska punk iberico e mondiale. Il brano questa volta è “Aca Toro” nella nuova versione reinterpretata dalle due storiche band per l’uscita del best Punkreas xxx che festeggia i loro trent’anni. State pronti…ne vedremo delle belle!".