Dropkick Murphys e Bruce Springsteen in concerto a Boston. Video.

A partire dalla scorsa mezzanotte italiana si è tenuto all'interno del Fenway Park, lo stadio di Boston dove abitualmente gioca la squadra di baseball dei Red Sox, un concerto dei Dropkick Murphys per raccogliere fondi – alla fine sono stati donati oltre 100.000 dollari - da destinarsi a tre organizzazioni per fare fronte alla crisi dovuta alla pandemia da COVID-19.

Nello stadio completamente vuoto la band di Boston, che indossava la divisa da gioco della squadra dei Red Sox, ha avuto, sul finire della loro esibizione, un ospite d'eccezione. Da remoto, infatti, si è unito al gruppo Bruce Springsteen. Insieme hanno proposto una delle loro canzoni più note, “Rose Tattoo”, e il brano del Boss “American Land”.

Questo particolare concerto è stato il primo completo tenuto dai Dropkick Murphys nello storico impianto della loro città – è lo stadio per il baseball più antico degli Stati Uniti – ed è anche il primo di questo genere senza pubblico in una grande arena statunitense.

Già lo scorso marzo, i Dropkick Murphys avevano trasmesso in streaming il loro annuale concerto del giorno di San Patrizio, raccogliendo oltre 60.000 dollari devoluti in beneficenza.

Setlist:

The Boys Are Back

The State of Massachusetts

Captain Kelly’s Kitchen

Smash Shit Up

Sunshine Highway

The Bonny (cover di Gerry Cinnamon)

Sandlot

Tessie

Jimmy Collins’ Wake

The Fighting 69th

The Walking Dead

4-15-13

Rebels with a Cause

Prisoner’s Song

The Warrior’s Code

The Auld Triangle

You Can’t Put Your Arms Around a Memory (cover di Johnny Thunders)

Mick Jones Nicked My Pudding

Queen of Suffolk County

Johnny, I Hardly Knew Ya

Amazing Grace

(F)lannigan’s Ball

Out of Our Heads

Dirty Water (cover degli Standells)

Rose Tattoo (con Bruce Springsteen)

American Land (cover di Bruce Springsteen) (con Bruce Springsteen)

I’m Shipping Up to Boston

Until the Next Time