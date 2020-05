Bruce Springsteen suonerà virtualmente in questo storico stadio americano

Bruce Springsteen suonerà virtualmente nello stadio di baseball più antico degli Stati Uniti d'America, il Fenway Park di Boston, quello dove giocano i Red Sox (tra le franchigie della Major League Baseball) e dove negli anni hanno suonato Who, Pearl Jam, Paul McCartney, oltre allo stesso Boss. Il rocker del New Jersey si collegherà il prossimo 29 maggio da remoto con i Dropkick Murphys, che a partire dalle 18 (da noi sarà mezzanotte) saranno protagonisti di uno show sul prato dello stadio, per l'occasione completamente vuoto.

Springsteen - che a Fenway Park ha suonato nel corso della sua carriera più volte: l'ultima nel 2012 - affiancherà la band per due canzoni. Il concerto sarà trasmesso in streaming.

Non è la prima volta che Springsteen collabora con la band punk irlandese. Il Boss registrò insieme ai Dropkick Murphys una cover di "Peg O' my heart" per il loro album del 2011 "Going out in style" e nel 2013 "Rose tattoo" per un Ep per raccogliere fondi da destinare alle vittime dell'attentato terroristico della maratona di Boston.