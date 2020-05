Addio al chitarrista Bob Kulick, aveva collaborato con i Kiss e altri

Si è spento all’età di 70 anni il chitarrista statunitense Bob Kulick, noto per aver collaborato con diversi artisti e gruppi del calibro di, tra gli altri, Kiss, Meat Loaf e Lou Reed. La triste notizia è stata data dal fratello del chitarrista, Bruce Kulick (chitarrista e membro della band di "Dressed to Kill” dal 1984 al 1996 circa), che in un post pubblicato su Facebook (riportato sopra) ha scritto:

“Mi si spezza il cuore nel dover condividere la notizia della scomparsa di mio fratello Bob Kulick. Il suo amore per la musica e il suo talento come musicista e produttore dovrebbero sempre essere celebrati. So che ora è in pace, con i miei genitori, a suonare la chitarra il più forte possibile. Vi preghiamo di rispettare la privacy della famiglia Kulick durante questo momento molto triste.”

Nato il 16 gennaio 1950 a New York, Bob Kulick ha collaborato con diversi artisti come, tra gli altri i Kiss, Lou Reed - con cui ha lavorato all’album “Coney Island Baby” del già leader dei Velvet Underground del 1975 - e Meat Loaf.

Oltre ad aver partecipato alle audizioni per unirsi a Gene Simmons e soci all’inizio degli anni ’70, Kulick ha suonato in alcuni delle tracce registrate in studio dai Kiss per l’album live “Alive II” del 1977 e ha partecipato alla realizzazione di altri dischi come, per esempio, “Unmasked” del 1980.