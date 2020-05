Le brevi di oggi, 28 maggio: Wire, Yo La Tengo, Elettra Lamborghini, The 1975, Greta Thunberg

I britannici The 1975 hanno pubblicato un nuovo video per il brano “The 1975” in cui vi è incluso un discorso della giovane attivista svedese Greta Thunberg sui cambiamenti ambientali in corso sul nostro pianeta. Potete vederlo qui sotto.

E' uscito il nuovo singolo (cantato in spagnolo) di Elettra Lamborghini e LA$$A ft. Bizzey, “Hola Kitty”. Il brano è stato scritto dalla Lamborghini assieme al dj olandese Bizzey ed è stato prodotto da LA$$A.

Per celebrare il 25esimo anniversario del loro settimo album “Electr-O-Pura”, gli Yo La Tengo lo ristamperanno, il 4 settembre, per la prima volta in doppio vinile. Per l'occasione hanno pubblicato una versione di alta qualità del video "Tom Courtenay", diretto da Phil Morrison. Più sotto potete vedere il video e una chat nella quale la band statunitense racconta, insieme al regista, i retroscena della clip.

I Wire sono stati ospiti di un 'Tiny Desk Concert' per NPR (guarda qui l'intera esibizione). La band inglese ha proposto "Cactused" e "Be Like Them", brani tratti dall'album Mind Hive (leggi qui la nostra recensione), pubblicato lo scorso gennaio. Hanno suonato inoltre "French Film Blurred" (da “Chairs Missing” del 1978) e "The Offer" (da “It's Beginning to and Back Again” del 1989). Il 19 giugno i Wire pubblicheranno il nuovo album “10:20”.