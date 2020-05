Raconteurs: escono il documentario e l'LP "Live At Electric Lady"

Nella giornata di domani, venerdì 29 maggio, i Raconteurs pubblicheranno un documentario e un LP intitolato "Live At Electric Lady". Per lanciare le nuove uscite la band di Jack White ha condiviso un trailer sul suo canale YouTube.

In "Live At Electric Lady" si potranno trovare filmati dal vivo, interviste e dietro le quinte. Nel trailer compare anche il regista Jim Jarmusch. L'LP è stato fatto esclusivamente per Spotify. "Live At Electric Lady" è la settima pubblicazione dal vivo dei Raconteurs. A marzo, il gruppo aveva pubblicato l'LP triplo "Live In Tulsa".

L'ultimo album pubblicato dai Raconteurs, “Help Us Stranger” (leggi qui la nostra recensione), risale al giugno del 2019.