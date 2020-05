From the vault: una nuova chicca dei Raconteurs

di redazione Vinyl

Attenzione: questo è un disco tanto bello, quanto difficile da reperire. A meno che non vi siate iscritti alla “vault” (ossia il programma di invii su abbonamento della Third Man), dovrete solo sperare che qualche acquirente decida di sbarazzarsene. E probabilmente non costerà nemmeno poco.

Fatti i debiti avvertimenti, qui troviamo un triplo LP con le registrazioni delle tre date tenute il 13, 14 e 16 ottobre 2019 a Tulsa: energia a mille e il duo White/Benson in formissima. Come bonus c’è, poi, un 7” flexi con l’inedita I’m Your Puppet. E, infine, due video su supporto Blu-ray: si tratta di due live tenuti a 20 anni di distanza – 1999 e 2019 – da White e Benson in acustico, senza band dunque.

