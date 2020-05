Kid Vicious: chi è e cosa si nasconde dietro gli annunci sui social di Marracash e Coez

Un progetto discografico in coppia per Marracash e Coez? I due rapper hanno pubblicato sui rispettivi account Instagram l'annuncio relativo all'imminente uscita di un singolo a nome Kid Vicious. Gli annunci rimandano al profilo @iamkidvicious ("Io sono Kid", si legge nella brevissima descrizione), che contiene a sua volta un annuncio, sotto forma di video, relativo a una traccia che arriverà sulle principali piattaforme di streaming a mezzanotte (e che, stando a quanto lasciato intendere dal rapper di "In radio", potrebbe intitolarsi "Palazzine"). L'account di Kid Vicious segue solamente altri due profili: quelli di Marracash e Coez, appunto.

I due hanno collaborato in più occasione, nel corso degli anni. Nel 2015 incisero insieme "A volte esagero" (con loro c'era anche Salmo), uno dei brani contenuti all'interno dell'album "Status" di Marracash. L'anno scorso sono tornati di nuovo a unire le forze in studio per "Quelli che non pensano", una delle tracce di "Persona", l'ultimo disco di Marracash, rifacimento di "Quelli che benpensano", la hit di Frankie Hi-Nrg del 1997 con Riccardo Sinigallia e dj Ice One.