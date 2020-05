Elon Musk e Grimes hanno cambiato il nome del figlio (ma resta comunque assurdo)

Alla fine, Elon Musk e Grimes hanno ceduto. L'imprenditore e la cantante canadese sono stati costretti a cambiare il nome che avevano deciso di dare al figlio appena nato dalla loro unione. La legge californiana - è lì che il bambino è venuto al mondo - non ammette numeri e altri simboli per i nomi di persone, ma solo le 26 lettere dell'alfabeto inglese. E così X Æ A-12 non si chiamerà più X Æ A-12 (che si pronunciava così, stando a quanto spiegato da Elon Musk), bensì X Æ A-Xii: in sostanza, Musk e Grimes hanno sostituito il numero 12 con le lettere Xii (nel sistema di numerazione romano dodici si scrive proprio così, XII).

A renderlo noto è stata la mamma del neonato, rispondendo ad una domanda di un fan su Instagram. Il significato del nome Elon Musk e Grimes lo avevano invece spiegato qualche giorno fa: "X" sta per "variabile sconosciuta" (altrimenti detta incognita); "Æ" è la pronuncia elfica di AI, acronimo di "artificial intelligence", "intelligenza artificiale", e viene tradotta con la parola "amore" in diverse lingue, compreso il giapponese; "A-12", infine, sarebbe un riferimento al velivolo preferito dalla coppia: "Niente armi, solo velocità. Fantastico in battaglia, ma non violento".