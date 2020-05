Steve Hackett parla del progetto Squackett con Chris Squire

L'ex chitarrista dei Genesis Steve Hackett ha pubblicato su hackettsongs, il suo canale YouTube, un video nel quale ricorda il progetto Squackett, che formò con l'ora scomparso bassista degli Yes, Chris Squire.

Il gruppo pubblicò un solo album, “A Life Within a Day”, nel maggio del 2012. Dice Hackett nella clip:

“Ascoltandolo mi sento semplicemente trascinato via. In un certo senso hai la sensazione di come sarebbe stato se i Genesis e gli Yes si fossero messi insieme; i Genesis di una certa era e gli Yes di una certa era. Molta di questa roba venne fuori mentre parlavamo insieme in salotto. Ricordi molto felici.”