Le Orme, "Contrappunti": la storia dell'album

Le Orme nel 1974 pubblicano il loro sesto album in studio, Contrappunti, a un anno di distanza da Felona e Sorona. Si tratta di un disco dalle influenze barocche, in cui si alternano canzoni e parti strumentali, pezzi ritmati e ballate.

È la musica classica a rappresentare la linea guida lungo la quale si muove la band, formata da Aldo Tagliapietra (voce, basso, chitarra), Tony Pagliuca (tastiere) e Michi Dei Rossi (batteria, percussioni), ai quali si affianca Gian Piero Reverberi (pianoforte).

Per realizzare il disco, Pagliuca approfondisce gli studi classici, in particolare il contrappunto dodecafonico. La voglia di sperimentare è forte e in Contrappunti si individua, tra le armonie di matrice classica, una contaminazione rock.

Si tratta quindi di un LP fortemente avanguardistico, tutt'altro che semplice all'ascolto, ma come ricorda Michi Dei Rossi: «Avevamo bisogno di cambiare e lo abbiamo fatto senza pensare alla classifica».

