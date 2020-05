Iron Maiden, lutto per Bruce Dickinson: è morta l'ex moglie

Lutto per Bruce Dickinson degli Iron Maiden. È morta l'ex moglie del cantante della band heavy metal britannica, Paddy Bowden, madre dei suoi tre figli Austin (29 anni), Griffin (28 anni) e Kia (26 anni). Il corpo senza vita della donna è stato trovato nell'abitazione della famiglia a Chiswick, vicino Londra. "Siamo tutti e tre devastati", ha fatto sapere il cantante al quotidiano "The Independent": "Per rispetto di Paddy non rilasceremo ulteriori dichiarazioni ora. Questa è una terribile tragedia. Sembra essersi trattato di un tragico incidente". I due avevano divorziato l'anno scorso dopo trent'anni di matrimonio.