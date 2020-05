Damon Albarn, stasera concerto in streaming

Come già abbiamo anticipato, questa sera, 17 maggio, alle 20 ora italiana, il frontman dei Blur presenterà le sue nuove composizioni connesse al progetto "The nearer the fountain, more pure the stream flows", ispirato ai paesaggi dell'Islanda e che lo ha visto collaborare con alcuni filmmakers islandesi.

La performance di Damon Albarn avrà luogo dall'home studio del musicista, The Barn. Per assistere all'evento ci si dovrà collegare al canale di Boiler Room su YouTube, che trovate nella finestra qui sotto:

Caricamento video in corso Link