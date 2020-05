Damon Albarn: stop ai concerti, ecco come presenterà le nuove canzoni

Stop ai concerti (anche) per Damon Albarn. Il frontman dei Blur avrebbe dovuto presentare dal vivo questa primavera in giro per l'Europa il suo nuovo progetto, "The nearer the fountain, more pure the stream flows", ispirato ai paesaggi dell'Islanda e che lo ha visto collaborare con alcuni filmmakers islandesi. Il coronavirus ha spinto il cantante a rivedere i suoi progetti, ma non a sospendere la presentazione delle sue nuove composizioni. Non potendo andare in tour, Albarn farà ascoltare le sue canzoni in maniera alternativa: con un concerto in streaming.

La data da segnare in calendario, per i fan dei Blur e degli altri progetti di Albarn (dai Gorillaz ai The Good, The Bad & The Queen) è quella di domani, domenica 17 maggio: il musicista si collegherà in diretta su YouTube, sul canale di Boiler Room, piattaforma musicale online londinese che trasmette esibizioni di musica dal vivo in tutto il mondo, alle ore 20 (ora italiana). Non ci saranno orchestrali e gli altri musicisti che avrebbero dovuto affiancarlo sui palchi dei concerti: Albarn sarà da solo e farà ascoltare una selezione di brani tratti dal nuovo progetto.