Morto a Londra il rapper palermitano Jamba

È morto a Londra nella notte tra mercoledì e giovedì il rapper palermitano Jamba, vero nome Giuseppe Giambertone. Era uno dei protagonisti della scena underground italiana. Aveva 38 anni e soffriva da tempo di diabete. Non sono state rese note le cause del decesso: a Londra il corpo del rapper sarà sottoposto a un tampone per capire se la causa del decesso sia stato il coronavirus. Amici e colleghi hanno aperto una sottoscrizione per aiutare la famiglia di Jamba.