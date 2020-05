Le brevi di oggi, 15 maggio: Gio Evan, Jonas Brothers, Sofi Tukker, Alice Cooper, Grey Daze

È uscito oggi, 15 maggio, il nuovo singolo di Gio Evan, al secolo Giovanni Giancaspro ,“Regali fatti a mano”, che il cantante e scrittore ha presentato come “un mantra più che una canzone”. Aggiungendo:

Una formula da ripetere come pratica meditativa. Avendo trasceso il concetto del tempo, ma non quello del ritmo, ho voluto che la mia nuova musica iniziasse dai valori intimi atemporali, quelle piccole azioni ieratiche come la pasta fatta in casa con nonna, il Natale in famiglia, gli attimi di vita che nessun tempo potrà mai portare via. “Regali fatti a mano” è un ricordo e i ricordi sono interminabili, vibrano di spirito proprio, aleggiano nei venti della perennità, nessun orologio potrà mai fermare il tempo di chi ha sublimato il secondo per dedicarsi al ritmo dell'essere ora.

Caricamento video in corso Link

Gio Evan ha pubblicato lo scorso anno il suo ultimo capitolo discografico, “Natura molta”, secondo album in studio per l’artista di Molfetta, ideale seguito del precedente “Biglietto di solo ritorno”. Abbiamo fatto due chiacchiere con Gio Evan in occasione dell’uscita del disco: trovate qui la nostra intervista.

************************

Due nuovi brani per i Jonas Brothers, che hanno messo oggi a disposizione del loro pubblico “X”, con il featuring di KAROL G, e “Five More Minutes”, dopo che entrambe la canzoni della band del New Jersey erano state anticipate nel documentario “Happiness Continues”, che racconta la vita on the road colta nei tour dei Jonas Brothers.

************************

Lo scheletro di “House Arrest” è nato quando i Sofi Tukker erano impegnati all’australiano Groovin The Moo festival, ma solo oggi ha visto la luce. La canzone, la più recente del duo elettro-pop, include il featuring di Gorgon City e potete ascoltarla qui:

Caricamento video in corso Link

Sofi Tukker ha commentato con il magazine britannico New Musical Express la coincidenza tra il tenore del brano e le difficili settimane che il mondo intero sta attraversando a causa del Covid-19, descrivendo il fatto che la canzone esca proprio nei giorni del lockdown come “in un certo senso un incidente felice”.

************************

Il nuovo brano di Alice Cooper, “Don’t Give Up”, prodotto da Bob Ezrin, è da oggi disponibile. “È un brano che parla dell’esperienza che stiamo tutti vivendo in questo momento ed è uno stimolo a tenere la testa alta e combattere tutti assieme. E qualsiasi cosa facciate, non arrendetevi!”, ha spiegato lo shock rocker. Dal 14 agosto la canzone sarà disponibile anche in vinile picture disc 7”.

Caricamento video in corso Link

************************

I Grey Daze, noti ai più per essere stati la prima band del compianto cantante dei Linkin Park Chester Bennington – l’artista aveva lasciato la band nel 1998 ma prima di morire era al lavoro con il gruppo sul nuovo materiale -, hanno pubblicato una nuova canzone, “Soul Song”, quarta anticipazione del prossimo album del gruppo, “Amends”. La clip che accompagna il brano è stata diretta dal figlio di Chester, Jaime, che non manca di omaggiare il padre. Potete guardarlo qui: