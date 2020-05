BTS: a giugno l'evento 'BANG BANG CON The Live'

I BTS, campioni del K-pop, hanno annunciato, via Twitter, per il prossimo 14 giugno, esattamente tra un mese, un concerto virtuale chiamato 'Bang Bang Con The Live'. Il live streaming sarà a pagamento e vedrà i ragazzi coreani "invitare i fan nella loro stanza" per 90 minuti.

Questo live fa seguito a un evento online similmente intitolato, 'Bang Bang Con', svoltosi il mese scorso, che presentava filmati tratti da alcuni concerti dei BTS tenutisi negli ultimi sei anni. Nell'attesa di un concerto vero e proprio del gruppo, una volta debellata la pandemia da Coronavirus, ci si deve accontentare.