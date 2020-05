Beach Boys, clima di distensione. E si parla della reunion per un tour nel 2021

Le celebrazioni per i sessant'anni dalla nascita della band potrebbero ricompattare i Beach Boys dopo che i vari componenti si sono nel corso degli anni allontanati. L'anniversario cadrà il prossimo anno e potrebbe essere festeggiato con una reunion per un tour. A lasciarlo intendere è Mike Love, che - parlando della possibilità di recuperare i rapporti con gli altri musicisti, a partire da Brian Wilson, diventati tesissimi negli ultimi anni - in un'intervista concessa all'edizione statunitense di "Rolling Stone" apre al progetto:

"Non ho nulla in contrario. Tutto ciò che è fatto per una giusta causa è buono per me. Continueremo a pensare a cose del genere e vedremo cosa riusciremo a fare".

Già lo scorso marzo il chitarrista Al Jardine aveva parlato in un'intervista con il "Chicago Concert Reviews" di una possibile reunion per venti o trenta concerti nel 2021, ma Mike Love dice di non averne discusso ancora concretamente. E interpellato da "Rolling Stone", il manager di Brian Wilson ha fatto sapere che il suo assistito non ha al momento ricevuto notizie a tal proposito.