Iggy Pop: stasera, in streaming, il concerto del 2016 alla Royal Albert Hall di Londra

Questa sera, 13 maggio, dalle 21 (ora italiana) sarà trasmesso in streaming su YouTube la registrazione video del concerto tenuto dall’Iguana del Rock il 13 maggio 2016 presso la Royal Albert Hall di Londra. Il live, parte del tour a supporto dell’album di Iggy Pop “Post Pop Depression” del 2016, ha visto l’ex Stooges condividere il palco con alcuni ospiti come, tra gli altri, Josh Homme e Dean Fertita dei Queens Of The Stone Age e Matt Helders degli Arctic Monkeys.

Lo scorso 21 aprile, in occasione del suo compleanno, Iggy Pop - che ha dato alle stampe il suo ultimo album, "Free", il 14 agosto 2019 - ha condiviso la cover di "Family Affair", canzone originariamente incisa dagli Sly & The Family Stone e riletta dal già leader degli Stooges nel 1985 in collaborazione con Bootsy Collins.

Ecco la scaletta del concerto andato in scena alla Royal Albert Hall di Londra nel 2016:

Lust for Life

Sister Midnight

American Valhalla

Sixteen

In the Lobby

Some Weird Sin

Funtime

Tonight

Sunday

German Days

Mass Production

Nightclubbing

Gardenia

The Passenger

China Girl

Bis:

Break Into Your Heart

Fall in Love With Me

Repo Man

Baby

Chocolate Drops

Paraguay

Success