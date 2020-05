Come John Fogerty prese ispirazione da Disney

Proprio vero che l'ispirazione può giungere in qualsiasi momento o può essere tratta dalle cose più impensate. Il leader dei Creedence Clearwater Revival John Fogerty, ad esempio, ha ricordato come ha trovato una ispirazione inaspettata alla vista di una pubblicità della Disney e come l'ha trasformata in un titolo per uno degli album della sua band.

Fogerty l'ha raccontato al programma radiofonico Ultimate Classic Rock Nights condotto da Uncle Joe Benson:

“Avevo visto sul giornale una pubblicità di una roba Disney. Non sono sicuro se fosse una bambola o un gioco, comunque sia, avevo visto questa pubblicità per Winnie the Pooh e il Super Pooh Package o qualcosa del genere. (...) ero affascinato. (...) In qualche modo nella mia mente - Walt, mi dispiace, non farmi causa! - divenne Willy and the Poor Boys. Era il nome di questa sorta di leggendario gruppo di musicisti di strada. Voglio dire, è quello che ho visto, quindi ho iniziato a scrivere la canzone.”

John Fogerty sottolinea anche che,

"stava lavorando a quella canzone la settimana in cui registravamo l'Andy Williams Show nel '69, esattamente la settimana prima di Woodstock. Abbiamo dovuto letteralmente volare il venerdì sera, con un volo notturno per essere sabato sera sul palco a Woodstock. Ma comunque, per tutta quella settimana siamo stati all'Andy Williams Show, rinchiuso nella mia stanza del motel, lavorando a "Down on the Corner" e in qualche modo a inserire i membri della mia band (immaginaria)."

“Willy and the Poor Boys” divenne il titolo del terzo album dei Creedence Clearwater Revival e venne pubblicato nel novembre del 1969. Il disco conteneva i singoli "Down on the Corner" e “Fortunate Son”.

John Fogerty, accompagnato dalla sua famiglia, ha proposto una versione casalinga di "Down on the Corner" in questo periodo di lockdown dovuto alla diffusione dell'epidemia da Coronavirus. Eccola qui sotto.