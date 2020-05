All’asta la copertina originale del primo album dei Led Zeppelin

La copertina originale dell’album di debutto della band inglese, “Led Zeppelin” (in foto), sarà battuta all’incanto durante un’asta organizzata da Christie’s, in programma dal 2 al 18 giugno e che si svolgerà presso il Rockefeller Center di New York. Come riporta la rivista statunitense Rolling Stone, l’artwork del primo disco dei Led Zeppelin, realizzato da George Hardie - e che ritrae l'incidente aereo nel quale rimase coinvolto il dirigibile Hindenburg nel maggio del 1937 - sarà venduto per un valore stimato tra i 20 mila e i 30 mila dollari.

“In termini di rarità, questo è un oggetto unico. Non credo che si possa ottenere qualcosa di più raro”, ha dichiarato a Rolling Stone Peter Klarnet, specialista in libri e manoscritti di Christie’s, che ha poi aggiunto: “Il significato storico di questa copertina non può essere sottovalutato. Ha segnato una svolta importante nella storia della musica, annunciata dal debutto dei Led Zeppelin.” Klarnet ha poi spiegato: “Questa semplice rappresentazione dell’esplosione del dirigibile Hindenburg su Lakehurst è un monumento a quell'importante momento storico.”

George Hardie, autore di altre copertine famose come quelle di “The dark side of the moon” dei Pink Floyd e “Technical ecstasy” dei Black Sabbath, realizzò l’artwork dell’album d’esordio dei Led Zeppelin mentre era uno studente laureando al Royal College of Art di Londra, dopo essere stato raccomandato alla band inglese dal suo amico e fotografo Stephen Goldblatt. Inizialmente Hardie propose alcune idee a Jimmy Page che, rifiutando le proposte iniziali, suggerì poi all’artista di ispirarsi allo scatto di Sam Shere, realizzato in occasione del disastro del dirigibile Hindenburg.