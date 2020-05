Neil Young pubblica il quarto episodio delle sue 'Fireside Sessions'

Dopo quasi un mese, Neil Young ha condiviso un nuovo episodio, il quarto, delle sue Fireside Sessions. Come le tre precedenti, anche questa è stata girata dalla moglie del cantautore canadese, l'attrice Daryl Hannah, nella loro casa in Colorado.

Al tramonto, in piedi davanti a un falò, Young ha dato il via al set con "One of These Days", brano tratto dal suo album del 1992 “Harvest Moon”. Poi, entrato in casa, davanti a un camino, con l'armonica ha proposto "Good to See You" da “Silver & Gold” (leggi qui la nostra recensione) del 2000. Da “Zuma”, pubblicato nel 1975, ha ripescato "Through My Sails", che secondo setlist.fm, è addirittura la prima volta che suona. E' tornato poi a saccheggiare “Silver & Gold” con "Daddy Went Walking" e "Distant Camera". "After the Gold Rush" è un classico di cinquanta anni fa, mentre "Mother Earth" è un brano ripreso da "Ragged Glory" del 1990. A chiudere lo show pensa “Are You Ready for the Country?” dall'album del 1972 "Harvest".

GUARDA LE ESIBIZIONI IN NEIL YOUNG ARCHIVES

Setlist:

One of These Days

Good to See You

Through My Sails

Daddy Went Walking

After the Gold Rush

Mother Earth

Distant Camera

Are You Ready for the Country