Liam Gallagher: "MTV Unplugged" esce il 12 giugno

L'ex voce degli Oasis Liam Gallagher è stato costretto, dalla pandemia dovuta al Coronavirus, a spostare in data da destinarsi l'uscita del suo album live acustico “Mtv Unplugged” prevista, in un primo tempo, per lo scorso 24 aprile. Ora quella data è stata destinata: il disco uscirà il prossimo 12 giugno.

Liam ha così commentato questo nuovo album:

“Sono onorato di essere parte del leggendario MTV UNPLUGGED, è stata un’esperienza incredibile e il pubblico di Hull è stato fantastico, così come il suono nella sala. Spero che l’album vi piaccia.”

Il chitarrista degli Oasis Bonehead si unisce a lui nei brani “Some Might Say”, “Stand By Me”, “Cast No Shadow” e in “Sad Song”, brano di “Definitely Maybe” cantato per la prima volta da Liam.

‘MTV Unplugged’ tracklist:

1. ‘Wall Of Glass’

2. ‘Some Might Say’

3. ‘Now That I Found You’

4. ‘One of Us’

5. ‘Stand By Me’

6. ‘Sad Song’

7. ‘Cast No Shadow’

8. ‘Once’

9. ‘Gone’

10. ‘Champagne Supernova’