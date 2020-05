Dario Argento sulla colonna sonora del nuovo film: ‘Deciderà la casa discografica dei Daft Punk'

Dario Argento è intervenuto in qualità di ospite al programma radiofonico “Un giorno da Pecora” su Rai Radio1 per raccontare qualcosa in più sul suo nuovo film, “Occhiali neri”, e chiarire la notizia di qualche settimana fa - e poi smentita dai produttori del lungometraggio - secondo cui i Daft Punk avrebbero firmato la colonna sonora del prossimo progetto cinematografico del cineasta di “Suspiria”.

A margine di un’intervista concessa lo scorso 26 aprile a La Repubblica, il Maestro del brivido aveva raccontato che il duo francese di musica elettronica si sarebbe occupato del commento sonoro del suo nuovo film. Successivamente Conchita Airoldi di Urania Pictures e Brahim Chioua di Getaway Pictures, produttori di “Occhiali neri”, hanno chiarito che la dichiarazione rilasciata dal regista rifletteva “un suo desiderio” e che non vi era alcun accordo tra le parti.

Ai microfoni di “Un giorno da Pecora” Dario Argento ha spiegato che le riprese di “Occhiali neri” si terranno a fine agosto e che il film, la cui sceneggiatura - come ha spiegato il regista - “resta quella pre-Coronavirus”, sarà ambientato a Roma e dintorni. Facendo chiarezza sulla colonna sonora del suo prossimo lungometraggio e sulle notizie secondo cui i Daft Punk avrebbero smentito la collaborazione, il regista ha raccontato: “Non hanno smentito loro, ma la loro casa discografica, con cui non avevo parlato. Avevo parlato solo con i Daft Punk, peraltro erano stati loro a chiamarmi, a telefonarmi.”

Oltre a spiegare che Dario Argento e il duo sono “conoscenti”, il regista, alla richiesta di conferma sulla possibilità che i Daft Punk firmeranno la colonna sonora di “Occhiali neri”, ha risposto: