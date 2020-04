I Daft Punk per il nuovo film di Dario Argento, la produzione chiarisce: ‘Un desiderio del regista’

Giorni fa, a margine di un’intervista per La Repubblica, Dario Argento ha raccontato che i Daft Punk si sarebbero occupati della colonna sonora del suo prossimo film, “Occhiali neri”. A seguito della notizia i produttori del lungometraggio hanno chiarito che la dichiarazione rilasciata dal regista “riflette un desiderio” del cineasta di “Suspiria” di affidare il commento sonoro del suo prossimo progetto al duo francese di musica elettronica, ma non è una conferma ufficiale.

Secondo quanto riportato dalla rivista britannica New Musical Express, Conchita Airoldi di Urania Pictures e Brahim Chioua di Getaway Pictures hanno dichiarato: “Urania Pictures e Getaway Films, produttori del film ‘Occhiali neri’ di Dario Argento, desiderano puntualizzare le voci attualmente in circolazione, a seguito di un'intervista a La Repubblica in cui Argento ha dichiarato che i Daft Punk avrebbero composto la colonna sonora del suo nuovo film.” Hanno poi aggiunto: