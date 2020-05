My Chemical Romance: posticipata al 2021 la data italiana al Bologna Sonic Park

A seguito della situazione creatasi con la diffusione del Coronavirus, è stato comunicato lo spostamento al 2021 dello show dei My Chemical Romance previsto per il 4 luglio 2020 al Bologna Sonic Park c/o Arena Parco Nord.

Il concerto si terrà il 4 luglio 2021.

I biglietti acquistati per la data del 4 luglio 2020 rimangono validi per la nuova data del 4 luglio 2021.