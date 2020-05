Beyoncé e sua madre vogliono fermare così la diffusione del coronavirus tra gli afroamericani

Dopo aver deciso di donare sei milioni di dollari ai servizi di salute mentale durante il coronavirus, la voce di "Listen" ha deciso di affiancare sua madre, l'imprenditrice e filantropa Tina Knowles Lawson, nella lotta alla diffusione del Covid-19 tra gli afroamericani di Houston, in Texas, la loro città natale.

La signora Knowles ha lanciato l'iniziativa #IDIDMYPART per incoraggiare i residenti della città texana a sottoporsi al test (la comunità afroamericana è tra le più colpite, negli Usa, dal coronavirus, con un alto tasso di contagi e decessi): "Il virus sta scatenando il caos nella comunità nera, abbiamo bisogno di un movimento che dia priorità alla nostra salute".

Beyoncé ha deciso di sposare il progetto con la sua organizzazione BeyGOOD: insieme, hanno deciso di fornire mille kit per effettuare i test, ma anche mascherine, guanti e medicinali. Il tutto a partire già da questa settimana. "Se non ti sottoponi al test, non sai se sei portatore del virus. Essere asintomatici significa infettare tutta la tua famiglia e coloro che ti circondando".